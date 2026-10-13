Надя Ермакова призвала не помогать больной раком Алене Савкиной: "Собирают деньги фиг пойми куда"

Звезда "Дома-2" Алена Савкина призналась, что уже несколько месяцев борется с раком. Болезнь у девушки обнаружили в запущенной, четвертой стадии.

Рапунцель-младшая не решалась рассказать о своей беде, но после признания Алена стала более откровенной с поклонниками в соцсети. Она даже опубликовала фото из онкоцентра, показав, как рак изменил ее внешность. Савкиной пришлось расстаться с роскошными волосами.

Поклонники Алены были шокированы. Многие подумали, что ее страничку в соцсети взломали. Ситуацию прокомментировала участница "Дома-2" Надежда Ермакова. Как рассказала приятельница Савкиной, тяжелая болезнь 29-летней многодетной мамы не фейк.

"По поводу Алены — ребята, на самом деле большое горе в их семье. Я думаю, Алена рано или поздно выйдет на связь и, конечно, всё расскажет, если посчитает нужным. Нет, ее не взломали, это действительно очень серьезное испытание для всех ее родных и близких", — отметила Надежда.

При этом Ермакова призвала ни в коем случае не отправлять деньги посторонним людям, которые открыли сборы на лечение младшей Рапунцель. По словам Нади, Алена пока справляется своими средствами, когда ей понадобится помощь, девушка сама скажет об этом. Ермакова намекнула, что некоторые люди, называющие себя друзьями Савкиной, на самом деле мошенники.

"Если нужно будет открыть сбор, как только Алена сама предоставит всю информацию, я с вами поделюсь. Давайте дождемся официально информации от нее, а не от бывших участников, которые собирают средства фиг пойми куда", — отметила Надежда.