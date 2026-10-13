Россия требует от Международного олимпийского комитета лишить предстоящий чемпионат мира по гимнастике в Роттердаме статуса квалификационного. Об этом заявил министр спорта Михаил Дегтярев в связи со скандальным решением Нидерландов отказать в визах лидерам нашей женской сборной.

Жертвами политически мотивированной дискриминации стали сильнейшие гимнастки планеты - это две олимпийские чемпионки Ангелина Мельникова и Виктория Листунова, а также Анна Калмыкова.

Россия настаивает, чтобы МОК обеспечил условия для равного участия наших спортсменов в соревнованиях. Европейские страны в очередной раз проигнорировали решение международных организаций, которые сняли все ограничения с россиян. Случившееся расценивается как целенаправленное устранение главных претендентов на медали.