Силуанов объяснил, чем выгоден экспорт дизеля для России

Антон Силуанов объяснил журналистам, какую выгоду получит Россия от возможности экспортировать дизель. Министр финансов признал, что прямых доходов в бюджет не ожидается, так как экспортных пошлин на дизель нет.

Тем не менее, компании, получившие возможность экспортировать топливо, получат за это выручку. Выручка будет учтена в финансовых результатах компаний, которые уплатят налоги в бюджетную систему, сказал Силуанов.

Президенты России и США обсудили поставки нефтепродуктов во время телеффонного разговора 9 октября. Как заявил Владимир Путин, Москва подтвердила готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки, передает ТАСС.