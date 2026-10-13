Владимир Зеленский переоценил свои карты и взбесил Дональда Трампа. Президент США просит об одном: чтобы Киев перестал бить по нефтепереабатывающим заводам. Лучше бы украинскому лидеру Трампа услышать, заявил представитель Белого дома изданию The Atlantic.

Источник подчеркивает, что президент США возлагает на главаря киевского режима ответственность за отсутствие мирного соглашения с Москвой. Трамп связывает это не только с затягиванием конфликта, но и со своими шансами получить Нобелевскую премию мира. Американский лидер не удовлетворен премией, подаренной венесуэльской оппозиционеркой Мачадо.

Зеленский сказал Трампу и его посланникам Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру, что готов прекратить бить по российским НПЗ, если русские остановят удары по украинским электростанциям. Однако американский президент не считает, что эти удары равноценны. Он требует, чтобы Украина первой перестала бить по российским заводам. Издание утверждает, что Трамп хочет добиться прекращения боевых действий на условиях, которые Киев считает неприемлемыми. Он, якобы, перешел на сторону России и принуждает Украину к капитуляции.