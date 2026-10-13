Киевский режим устраивает атаки на гражданские торговые суда с целью дестабилизировать международный энергетический и продовольственный рынки. Эти нападения призваны компенсировать провалы украинских боевиков на фронте, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В комментарии, опубликованном на сайте МИД, отмечается, что с января ВСУ нанесли в акваториях Азовского и Черного морей свыше 250 ударов по судам с нефтью, зерном и другими гражданскими грузами. В МИД заявили, что Россия готова оперативно восполнить выпадающие объемы продовольствия, если в этом возникнет необходимость.

Захарова, отвечая на вопрос журналиста об истинных угрозах свободе гражданского судоходства и глобальной продовольственной безопасности, подчеркнула: нынешние сложности в сфере продовольственной безопасности - прямое следствие действий Киева. Вседозволенность и безнаказанность киевского режима - результат безответственной политики Запада. Однако главные причины возникших проблем лицемерно замалчиваются. В Москве убеждены: наиболее эффективной мерой стало бы оказание коллективного международного давления на Киев, как основного возмутителя спокойствия.