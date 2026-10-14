Константин Блохин: "Путин спасает Трампа от высоких цен на дизельное топливо"

Во вторник пресс-секретарь президента прокомментировал опубликованный в газете Washington Post план украинского урегулирования из четырех основных пунктов, который вызвал широкую дискуссию во всем мире. По словам Дмитрия Пескова в Кремле видели сообщение о подготовке США и Европой мирного плана по Украине. Также пресс-секретарь российского лидера, комментируя решение США разрешить поставки российского дизельного топлива, заявил, что не видит прямой связи между этим шагом и возможными уступками России в переговорах по Украине.

Своим мнением с ведущим программы "События. 25-й час" поделился Константин Блохин, лектор российского общества "Знание".

"Соглашение по дизелю и для Европы и для американцев — пощечина, потому что при администрации Трампа сама идея переговоров с Россией воспринималась как капитуляция Соединенных Штатов, как слив интересов Украины, США и Запада в целом. А теперь мы видим заключенный контракт. С одной стороны, вроде бы нет ничего такого удивительного во внешнеэкономической деятельности, потому что мировая экономика, страны торгуют, заключают соглашения и так далее. Но с другой стороны, если мы сравним текущие российско-американские отношения с тем, что было при Байдене, то это в какой-то мере даже дипломатический успех. Это новый уровень. Хороший реализм, прагматизм.

Конечно, Трампа уже называют кремлевским агентом, путинским ставленником и тому подобное. Но здесь же надо понимать, что Трамп исходит из своих национальных интересов. А наш президент даже в какой-то степени спасает Трампа, потому что мы знаем, какие цены на углеводороды в самих Соединенных Штатов. Да и вообще, ведь Трамп навел беспорядок на Ближнем Востоке, Ормузский пролив заблокирован. Это главный энергетический хаб для всей мировой экономики. И сейчас мы, в принципе, помогаем Соединенным Штатам. А США помогают нам, как раз на украинском урегулировании", - сказал Блохин.