Посол Бельгии в России вызван в МИД

Посол Бельгии в России Мишель Жеребцофф вызван в МИД. Поводом стали утверждения бельгийского руководства о гибридных и прямых военных угрозах, якобы исходящих от России.

Как сказано в заявлении МИД, российская сторона решительно отвергает утверждения военно-политического руководства королевства о растущих гибридных, диверсионных, а также прямых военных угрозах Москвы в адрес Бельгии и Европы. Бельгийские власти целенаправленно выставляют Россию врагом.

В МИД подчеркнули, что эти заявления ничем не подкреплены. Откровенно агрессивные высказывания отдельных представителей бельгийских властей способствуют дальнейшей эскалации. Москва призвала Брюссель оценить последствия таких заявлений и снизить накал антироссийской риторики.