Собянин: В Парке Горького создан крупнейший в России фонтанный комплекс

В струях воды и тумана бродят гигантские медведи и парит сокол - это часть будущего светозвукового шоу, посвященного чудесам России. К ним же теперь можно отнести и фонтан, который появился в Парке Горького после реконструкции. Его площадь выросла в три раза. Теперь это самый большой фонтанный комплекс в стране с уникальным двухсторонним водным экраном площадью полторы тысячи квадратных метров, который бьет мировые рекорды. На него проецируют изображения 10 мощных проекторов и 18 лазеров. А под ним - уникальная инженерная инфраструктура: более 500 циркуляционных насосов, компрессоры и водные пушки.

"Это водная пушка, самая большая в России. Бьет на высоту 60 метров. 300 литров воды от одной пушки улетают в воздух. В этом фонтане 14 таких пушек. Их суммарный залп достигает четырех тонн", - рассказал Александр Трофимов, генеральный директор технологической компании.

В полную силу фонтан заработает в следующем сезоне - весной. Но даже во время тестового запуска удивил жителей и гостей столицы.

От строительных лесов освободилась визитная карточка парка - арка Главного входа. Восстановлены фасад, декоративные элементы. Появилась архитектурная подсветка.

На крыше арки Главного входа обновили смотровую площадку. Это открытая терраса на высоте около 20 метров. Отсюда открывается панорамный обзор на центр Москвы - Крымский мост, Пушкинскую набережную, Кремль и Храм Христа Спасителя. Рядом с аркой появилось новое общественное пространство - пешеходные дорожки, арт-объекты и клумбы.

Основные итоги масштабного благоустройства центрального парка столицы подвел мэр Сергей Собянин? "Сегодня мы заканчиваем реконструкцию третьего этапа: входная группа и уникальный фонтан. Фонтан, который по своим техническим характеристикам является одним из самых уникальных фонтанов в мире. Работы продолжаются. В мае будет полный пуск. В Парке Горького ведется серьезная модернизация, чтобы превратить его в общественное пространство мирового уровня. Закончили первые два этапа. Это Пушкинская набережная, Пионерский пруд. Пушкинская набережная сегодня стала буквально за считанные месяцы после ее реконструкции самой популярной набережной в нашей стране".

А еще здесь уже началась подготовка к открытию одного из самых бьольших катков в Москве.

В ближайшие два года в парке пройдет четвертый этап модернизации. Благоустройство охватит еще почти 27 гектаров, включая Голицынские пруды и Зеленый театр.