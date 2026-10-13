Немецкая пропаганда сухо, без лишних деталей и оценок сообщает поистине шокирующие новости: "Власти земли Баден-Вюртемберг за последние годы аннулировали восемь браков с участием несовершеннолетних".

На лице ведущего не дрогнул ни один мускул. Когда эти же самые люди бездоказательно клеймят в своих эфирах Россию, они позволяют себе разные эмоции. Но эта тема табуирована. Ведь она обнажает неприглядную изнанку так называемых европейских ценностей. И показывает, чего стоят разглагольствования о правах человека и демократии, которым Запад пытается научить весь мир. А тут под носом у властей Германии мигранты живут по законам своих стран, где допустимы принудительные браки с детьми. По законам ФРГ - это изнасилование несовершеннолетних, насильственное удержание, лишение детства и возможности учиться.

Открытые границы и закрытые глаза. Так в "Альтернативе для Германии" называют происходящее: "Мы провели расследование в земле Баден-Вюртемберг и выяснили шокирующие подробности. Самой юной из невест, о которой мы узнали, всего 11 лет. То, что делают нынешние власти, - это безответственно. Мы не должны такое терпеть в своей стране. Более того, еще и финансировать из нашего бюджета".

Первыми на ситуацию обратили внимание сотрудники правозащитной организации "Женская земля". Слишком юные девочки сожительствовали с перебравшимися в ФРГ выходцами из Сирии, Ирака, Пакистана, Афганистана.

Члены "Альтернативы для Германии" попытались выяснить, сколько девочек из мигрантских семей в Баден-Вюртемберге неожиданно перестали посещать школу, потому что во время каникул их вывезли на Ближний Восток или в Африку, там насильно выдали замуж, и в ФРГ они вернулись уже без права на образование, зато с целым ворохом семейных обязанностей. Местный минобр ответил, что такие данные никто не собирал. Хотя свои порядки и представления о возрасте согласия приезжие навязывают немцам последние полтора десятилетия.

Еще более шокирующим оказался ответ регионального министерства внутренних дел на депутатские запросы о том, почему из более чем 350-ти выявленных браков с несовершеннолетними немецкими суды аннулировали только 8: "Ходатайства об аннулировании брака подавались лишь в редких случаях, поскольку к тому моменту супруги достигали совершеннолетия, что устраняло основание для аннулирования".

То есть годами власти смотрели на то, как ближневосточные педофилы, прикрывшись заключенным не по немецким законом браком, занимались сексуальной эксплуатацией детей. А потом просто списывали все на сроки давности.

"Детские браки несовместимы с нашими ценностями. Дети имеют право на безопасность, образование и самостоятельное будущее. Поэтому нам нужна эффективная защита, раннее вмешательство и решительные действия против принудительных браков", - заявила Эмели Кнорр, депутат парламента земли Баден-Вюртемберг от партии "Альтернатива для Германии".

Правозащитники начали массово печатать и распространять листовки. В них - инструкция, что делать учителям или соседям, если знакомой школьнице угрожает принудительный брак. Региональные власти никакого финансового участия в изготовлении этих материалов принимать не стали. Бюджетные деньги нужнее на содержание мигрантов.