На строительство школ и детских садов в Удмуртии, Красноярском крае и Свердловской области будет направлено более миллиарда 200 миллионов рублей. Такие данные озвучил премьер Михаил Мишустин на оперативном совещании с заместителями.

На нем кабмин утвердил стратегию развития спортивной медицины до 2030 года и на перспективу - до 2036-го. Она разработана по поручению президента и прежде всего направлена на достижение национальной цели по сохранению населения, укреплению здоровья и повышению благополучия людей. Документ, в частности, подразумевает оснащение современным оборудованием медцентров для более эффективной диагностики состояния здоровья атлетов и их реабилитации.

Еще одна тема заседания - поддержка аграриев.