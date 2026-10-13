На строительство школ и детских садов в Удмуртии, Красноярском крае и Свердловской области будет направлено более миллиарда 200 миллионов рублей. Такие данные озвучил премьер Михаил Мишустин на оперативном совещании с заместителями.
На нем кабмин утвердил стратегию развития спортивной медицины до 2030 года и на перспективу - до 2036-го. Она разработана по поручению президента и прежде всего направлена на достижение национальной цели по сохранению населения, укреплению здоровья и повышению благополучия людей. Документ, в частности, подразумевает оснащение современным оборудованием медцентров для более эффективной диагностики состояния здоровья атлетов и их реабилитации.
Еще одна тема заседания - поддержка аграриев.
"Механизмы агрострахования активно обсуждали с фермерами и руководителями хозяйств в рабочих поездках по стране. Их мнения и предложения - это важнейшая обратная связь, которая дает возможность донастраивать меры, на практике и использовать те, которые доказавшие свою эффективность. Востребованность такой программы с каждым годом растет. Теперь расширим ее и на сельхозпроизводителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, которые смогут на льготных условиях застраховаться от рисков неурожая с 1 января следующего года", - сказал Мишустин.