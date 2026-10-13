Трамп опроверг остановку передачи разведданных Киеву

Вашингтон не прекращал передачу разведывательных данных Киеву. Президент США Дональд Трамп заверил в этом журналистов, задавших ему вопрос на Южной лужайке Белого дома. По словам американского лидера, Штаты помогают сторонам конфликта прийти к окончательному решению.

Трамп заверил представителей СМИ в том, что очень хочет, чтобы война закончилась. Вашингтон, по его словам, работает как в Киевом, так и в Москвой, чтобы положить конец конфликту.

Американский лидер также заявил, что Россия больше, чем Украина, стремится к урегулированию. Трамп подчеркнул: его уверенность основана на опыте участия в переговорах и заключении соглашений, передает РИА Новости.