Пхеньян испытал обновленный аналог "Искандера"

Испытание обновленной тактической ракеты провело главное управление ракетостроения КНДР. Это изделие считают аналогом баллистической ракеты российского комплекса "Искандер-М".

Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи, испытательный пуск провели 12 октября. В управлении отметили, что по итогам испытаний подтверждена работоспособность важного основного элемента. Подчеркивается, что новый компонент повысит мощность и точность наступательных вооружений.

Ранее стало известно, что баллистические ракеты КНДР получили новую технологию. Она обеспечивает выбор из нескольких вариантов траектории полета. Судя по фотографиям, испытана ракета Hwasong-11c. Ракета с дальностью 600-900 километров несет боевую часть весом 2,5 тонны.