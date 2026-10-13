Трамп обвинил хуситов в попытке спровоцировать рост цен на нефть

Дональд Трамп обвинил движение "Ансар Алла" в попытке спровоцировать рост цен на нефть перед выборами в США. Как написал американский президент в своей соцсети Truth Social, хуситы ведут себя очень скверно. Они не усвоили прошлогодний урок, когда армия США их разбомбила и прекратила бомбардировки по их же просьбе, утверждает хозяин Белого дома.

Ранее 13 октября авиация Саудовской Аравии нанесла удары по нефтехранилищу в столице Йемена. А хуситы призвали гражданских держаться на расстоянии от объектов Saudi Aramco, назвав их законными целями.

Трамп считает, что хуситы действуют по указке Ирана, который он назвал "страной-неудачником" с инфляцией в 301%. Тегеран, по его мнению, целенаправленно пытается поднять цены на нефть в преддверии выборов в США. Трамп пообещал хуситам вернуться к их проблеме после выборов.