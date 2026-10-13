ПВО сбила за день 70 украинских дронов над российскими регионами

Силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. В течение дня ПВО сбила 70 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, в период с 8.00 до 20.00 мск дежурными силами ПВО уничтожены украинские дроны над территориями Белгородской, Брянской, Калужской и Тульской областей. Кроме того, беспилотники ликвидированы над Московским регионом и Республикой Крым.

В Белгородской области в результате атак ВСУ пострадали четверо мирных жителей. Как сообщил оперштаб региона в "Максе", в числе раненых - 16-летний подросток. В Шебекине беспилотник повредил стену предприятия и легковой автомобиль.