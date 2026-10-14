ЦРУ заранее было осведомлено о планах совершения диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" и не имело ничего против нее, заявил специализирующийся на расследованиях немецкий журналист Оливер Шрём телеканалу NTV.



"Да, ЦРУ, по нашим данным, на раннем этапе знало [о планах диверсии]. Его сотрудники на месте сначала не имели ничего против плана, они даже допускали финансовое участие", — отметил Шрём.



По его словам, позиция американцев изменилась после того, как о планах узнала нидерландская разведка.



"Когда организаторы решили взорвать трубопроводы, они обратились к своим американским контактам", — заявил журналист.



Согласно расследованию Шрёма, бывший главком ВСУ Валерий Залужный знал о планах диверсии и одобрил ее.



После взрывов в сентябре 2022 года министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, занимавший на тот момент должность депутата Европарламента, опубликовал в Twitter фотографию утечки газа с подписью "Спасибо, США".