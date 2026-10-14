Удаленных высокооплачиваемых вакансий больше всего в IT, колл-центрах и финансовой отрасли

Удаленная занятость остается устойчивым сегментом российского рынка труда — больше всего таких вакансий для желающих работать в IT, колл-центрах и финансовой отрасли, следует из анализа SuperJob.



"Несмотря на то, что работодателей, практикующих дистанционный формат работы, стало меньше, удаленная занятость остается устойчивым сегментом рынка труда. Сегодня больше всего вакансий на удаленке сосредоточено в сфере информационных технологий", — отмечают аналитики.



Также активно ищут сотрудников на удаленку в сферах науки и образования. В основном востребовано онлайн-репетиторство и EdTech — преподаватели, кураторы обучения, а также бухгалтерия и строительство — инженеры-конструкторы, риелторы, архитекторы.



Главное преимущество удаленной работы, по результатам опроса SuperJob, — экономия времени и денег на дорогу, главный недостаток — ненормированный рабочий день. Аналитики при этом отмечают, что каждый третий работающий на удаленке предпочтет увольнение возвращению в офис.



Для значительной части сотрудников дистанционный формат перестал быть просто удобством и превратился в принципиальное условие работы, подвели итог в исследовании.