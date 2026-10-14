С вечера вторника, 13 октября, до утра среды, 14 октября, в направлении Московского региона летели 493 украинских беспилотников.

Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем "Макс"-канале, средства противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны России ликвидировали большую часть дронов на дальних подступах.

При этом 180 БПЛА были уничтожены на подлете к Москве.

Как указывает РИА Новости, эта попытка врага атаковать российскую столицу дронами стала одной из самых массированных с начала осени.

Тем временем американская журналистка Сара Мари Билс обвинила западные средства массовой информации в замалчивании "неудобных вопросов", касающихся атак укронацистов на мирное население России. Билс лично побывала в Старобельске — по местному колледжу бандеровцы ударили, прекрасно осознавая, что там учатся подростки. Журналистка отметила, что "эта трагедия поднимает крайне неудобные вопросы, особенно касающиеся западных технологий и участия Запада".