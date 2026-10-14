Соглашение с Россией по поставкам дизельного топлива позволит значительно снизить цены на мировом рынке. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

В интервью Gray Media политик охарактеризовал договоренность по топливу, достигнутую с российским лидером Владимиром Путиным, как отличную.

Как пояснил Трамп, дизельное топливо по этому соглашению "поступает не к нам — оно высвобождается для мира и значительно снизит цены на дизельное топливо".

Киевский режим и его европейские спонсоры неприкрыто злобствуют из-за этой договоренности. Заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков отметил, что "дизельная сделка сильно работает на вразумление" тех, кто еще не понял, что политическое решение конфликта на Украине — в интересах всех сторон. Дипломат напомнил, что Россия достигнет своих целей если не переговорами, то военным путем.

Тем временем сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель призвала добиваться восстановления отношений с Россией и заключения сделки, аналогичной соглашению между Москвой и Вашингтоном. Политик похвалила Трампа, который решает энергетическую проблему своей страны — он "вышел из этой ситуации", пока "здесь остаемся ни с чем" (цитаты по ТАСС).