Латвия признала неспособность запретить транзит российского зерна

Латвия не может ограничить или полностью запретить транзит зерна российского производства через свою территорию. С таким признанием выступил латвийский премьер-министр Андрис Кулбергс.

Как отметил политик, он считает главной проблемой то, что Брюссель вправе определять как тарифные, так и транзитные вопросы, тогда как "мы можем делать это при определенных условиях, но это означает конкретные риски".

Кулбергс напомнил, что официально российское зерно не подпадает под рестрикции, введенные Евросоюзом, а многие страны, включая Соединенные Штаты, Японию и Швейцарию, продолжают его закупать. Если Латвия попытается сорвать транзит, ей грозят огромные иски — один такой процесс на 12 миллиардов евро уже идет.

Ранее премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс рассказал, что предложит Евросоюзу запретить транзит российского продовольственного зерна, а также ввести санкции против некоторых представителей сельскохозяйственной отрасли России. Политик называл неприемлемым задействование европейских портов и инфраструктуры для экспорта российского зерна.

В Эстонии между тем уже вступил в силу запрет на транзит зерна из России и Беларуси. Эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна заявлял, что Таллин работает совместно с Ригой и Вильнюсом над тем, "чтобы балтийские порты не стали транзитным маршрутом для России" (цитаты по ТАСС).