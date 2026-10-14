"Хочу, чтобы все знали правду": дочь Даны Борисовой пожаловалась на побои

Единственная наследница известной ведущей Даны Борисовой Полина пожаловалась на систематическое рукоприкладство со стороны матери. Кроме того, по словам девушки, она манипулирует квартирой, куда ее не впускает.

Шокирующие данные Полина Борисова рассказала в своем официальном телеграм-канале. "Я так устала. Просто хочу, чтобы все знали правду. Мама систематически меня избивает, делает это жестоко и с огромным удовольствием. Рассказывает всем родственникам, что это она боится меня, хотя максимум, что я делала, — это держала ее, когда она нападала", - поведала Полина.

Мать и дочь делят одну жилплощадь. В последнее время Дана, по словам Полины, то и дело выставляет ее на улицу. "Я не могу жить в нашей квартире: она просто запирает дверь изнутри, а полиция ничего не делает", - пожаловалась 19-летняя девушка.

Полина высказала мнение, что мать ее просто ненавидит и пытается изо всех сил испортить ей жизнь. По словам девушки, не только к ней у Даны Борисовой такое негативное отношение. "Ее сестра и мама с ней не общаются. 72-летней маме за последние годы она не отправила ни копейки. Моя бабушка работает без выходных, чтобы выжить, а мама катается по морям и наслаждается жизнью", - сообщила дочь Борисовой.

Напомним, известная ведущая родила Полину от бизнесмена Максима Аксенова. Когда девочка выросла, телеведущая была разочарована. Дана мечтала о совершенно другом ребенке. Отношения Борисовой с дочерью трудно назвать ровными. Они часто ссорятся, выясняют отношения. Например, недавно Дана Борисова публично унизила единственную наследницу, заявив, что есть "дочери и получше".

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