Хватит нас русскими пугать. Примерно в таком ключе президент Польши Кароль Навроцкий уличил во вранье премьер-министра страны Дональда Туска. Который выдумал некий отчет ЦРУ угрозе нападения России.

"Это поставило нас в очень сложное положение по отношению к союзникам. Так было и с интервью в Financial Times, и с придуманным премьер-министром отчетом ЦРУ. Когда я встречаюсь с нашими партнёрами по всему миру, я слышу прямой вопрос: знаете ли вы что-то больше, чем мы? Это очень опасная ситуация", возмущается Кароль Навроцкий, президент Польши.

Саму угрозу Навроцкий не отрицает, о ней вся Европа шумит. Только никакого доклада ЦРУ по России не было. Польскому премьеру эта выдумка понадобилась для того, чтобы подкрепить свои жидковатые аргументы о том, что русские вот-вот придут. Надо же как-то оправдывать и санкции, и взрыв "Северных потоков" и миллиарды, которые отправляют на прокорм Киеву и которые там дружно разворовывают.

После разговора Владимира Путина с Дональдом Трампом европейцев охватила легкая паника. Как так? Мы тут санкции пакетами придумываем, от русского нефтегаза отказываемся, а Америка снимает санкции против русского дизельного топлива? Да еще выдумывает план как Зеленского сменить и как Европе с русскими договариваться.

Те же поляки, конечно, страшные демократы и готовы отстаивать руками Украины европейские ценности без всяких американцев. Но вот копейкой попрекнуть Зеленского всегда готовы. Глава польского МИД Радослав Сикорский напомнил Киеву, что Варшава каждый год тратит 50 миллионов на услуги Starlink для заклятых друзей украинцев, да еще у Илона Маска для Киева 25 тысяч терминалов купили.

Полиция Германии порадовала Варшаву, задержав двух граждан Турции, которых подозревают в поджоге станции Starlink в Мазовецком воеводстве Польши. Было это в конце сентября.

Премьер Дональд Туск тут же откликнулся в соцсети: "Это очередной акт гибридной войны. Организаторы саботажа предстанут перед польским правосудием". То есть Туск уверен, что Германия выдаст ему без разговоров турецких граждан.

Когда украинец, подозреваемый во взрывах "Северных потоков", спокойно разгуливал по Польше, Варшава просто не реагировала на запросы немецкой прокуратуры. Так кто тут ведет гибридную войну?

Поменьше фантазий. У вас в действительности все не так как на самом деле.