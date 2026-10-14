США и Израиль обсуждают новые удары по Ирану: хотят успеть до выборов

Иран под угрозой нового нападения. США и Израиль рассматривают возможность очередной военной операции против исламской республики. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники в американской администрации.

Сценарий масштабного наступления якобы обсудили Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху. Издание утверждает, обоим лидерам важно успеть провести кампанию до выборов. В конце октября определится состав израильского парламента, а в ноябре пройдут промежуточные выборы в конгресс США.

Ранее американский лидер заявлял, что конфликт с Ираном вероятно завершится до голосования. В тоже время на митинге сторонников в Огайо Трамп публично признал, что возможно не стоило ликвидировать руководство Исламской республики, поскольку сейчас Вашингтон не понимает, с кем вести переговоры.