Корабли Северного флота потренировались тушить пожар

В Карском море корабли Северного флота провели масштабную комплексную тренировку: моряки оказали помощь большому океанскому судну, на борту которого, по легенде, произошёл пожар.

В роли аварийного объекта — морской танкер "Сергей Осипов". По сигналу бедствия к нему направили корабельный вертолёт Ка-29. Лётчики обнаружили членов экипажа, которые оказались в воде. Затем в этот район прибыли быстроходные патрульные катера. Спасатели потушили условное возгорание внутри повреждённого отсека и эвакуировали раненых.

После того, как танкер охладили дальнобойными лафетными стволами, была отработана буксировка неисправного судна.