Актрису Федосееву-Шукшину спасают в реанимации

Лидия Федосеева-Шукшина попала в больницу. Ее состояние оставляет желать лучшего.

У 88-летней актрисы в течение недели усиливались одышка и отеки. Когда дома она начала задыхаться и перестала самостоятельно ходить, обратились за медицинской помощью. В больницу Федосееву-Шукшину доставили с сердечной недостаточностью в состоянии средней тяжести.

Как передает Mash, прославленную артистку экстренно госпитализировали в реанимацию. Ее спасают врачи.

Напомним, что год назад Лидия Федосеева-Шукшина перенесла операцию на сердце — ей провели стентирование. Но состояние актрисы удалось стабилизировать ненадолго. В феврале ей стало хуже, она снова начала жаловаться на сильные боли в сердце и одышку. Врачи обнаружили у прославленной актрисы сердечную недостаточность.

Известно, что в последнее время Федосеева-Шукшина ходит только с поддержкой или с ходунками, о которых часто забывает из-за провалов в памяти и пытается идти без опоры, рискуя упасть.

Актриса стремительно дряхлеет. У нее уже начали проявляться первые признаки деменции. За артисткой ухаживает младшая дочь Ольга.

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