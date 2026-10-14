Надя Михалкова живет отдельно от мужа-губернатора

Недавно стало известно, что младшая дочь Никиты Михалкова Надежда тайно вышла замуж за 47-летнего губернатора ХМАО Руслана Кухарука и родила от него ребенка. Теперь появились подробности.

В кулуарах говорят, что роман актрисы и губернатора был стремительным. Влюбленные сначала тайно расписалась, затем у них родилась общая дочь Екатерина, которую недавно крестили в Кафедральном соборе Воскресения Христова в Ханты-Мансийске.

В близком окружении утверждают, что отец Никита Михалков одобряет выбор младшей дочери. Якобы режиссер именно такого зятя и хотел: серьезного, надежного. Вот только новоиспеченные супруги живут раздельно.

"После рождения их с Русланом Кухаруком общей дочери Надя осталась жить в Москве. Видимо, они живут с мужем на два города. Надя служит в театре "Мастерская "12" Никиты Михалкова", где сейчас каждый день репетирует свой режиссерский дебют - спектакль "Васса Железнова" с Ириной Розановой и Михаилом Ефремовым в главных ролях", - сообщил осведомленный человек "КП".

Напомним, что у Михалковой это второй брак. В 2010 году актриса оформила отношения с режиссером Резо Гигинеишвили. Надежда родила от него дочь Нину и сына Ивана. Однако спустя семь лет актриса и режиссер развелись, сумев сохранить человеческие отношения.

У Кухарука тоже есть дети от предыдущего брака.

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