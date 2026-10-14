Раскрыт тайный покровитель-миллиардер принца Гарри и Меган Маркл: вот кто стоит за переездом Сассекских в Британию

Меган Маркл и принц Гарри после возвращения в Великобританию живут в роскошном поместье 63-летнего миллиардера, основателя хедж-фонда Иэна Уэйса. Бизнесмен уже несколько лет покровительствует Сассекским.

Как сообщает RadarOnline, Гарри и Меган сблизились с миллиардером ещё в то время, когда оставались действующими членами королевской семьи. Королевский обозреватель Том Сайкс рассказал, что во время полёта на частном самолёте Уэйса Сассекские пережили пугающий инцидент, который настолько сблизил всех троих, что между ними возникла прочная дружба.

Иэн Уэйс является другом короля и поддерживал благотворительные инициативы Карла III. Это делает ещё более любопытным тот факт, что миллиардер предоставил убежище сыну монарха в своём поместье Роулер-Мэнор в Нортгемптоншире.

"Тайна связи между Гарри, Меган и их хозяином-миллиардером наконец может быть раскрыта. Всё началось с удара молнии в частный самолёт", — рассказал Сайкс в выпуске своего подкаста, заверив, что получил эту информацию от "очень надёжного источника".

В сентябре 2018 года Гарри и Меган отправились в путешествие на роскошном частном самолёте Уэйса Dassault Falcon 7X. Вместе с миллиардером и его тогдашней супругой, моделью Саффрон Олдридж, они полетели в Амстердам, чтобы провести время в знаменитом клубе Soho House в компании знаменитостей.

Все четверо направлялись на эксклюзивную вечеринку в недавно открывшемся заведении, организованную по случаю 55-летия основателя Soho House Ника Джонса. По всей видимости, Сассекские познакомились с Уэйсом после того, как начали проводить время в Котсуолдсе, в том числе посещать Soho Farmhouse, после своей свадьбы в мае 2018 года. Однако именно пугающее происшествие в воздухе значительно сблизило их.

"Это был ужасающий инцидент. Судя по всему, самолёт не получил повреждений, но произошедшее сильно напугало всех находившихся на борту. С тех пор они стали очень близкими друзьями", — рассказал Сайкс.

Он сообщил, что самолёт благополучно приземлился в Нидерландах, однако в качестве меры предосторожности его эксплуатацию приостановили на неделю. Позднее компания вернулась в Англию на другом частном джете.

Сайкс также заявил, что считает огромное частное загородное поместье Уэйса площадью более 700 акров местом, где сейчас проживают Сассекские. Свою уверенность он объяснил тем, что "Меган сделала очень многое, чтобы можно было определить, где именно они остановились".