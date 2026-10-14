Российские бойцы нанесли новые удары по объектам на Украине, задействованным ВСУ в военных интересах.

Как уточняет Министерство обороны России в своем "Макс"-канале, высокоточным оружием наземного базирования и ударными БПЛА большой дальности поражены объекты коммуникационной и энергетической инфраструктуры в Киеве, Киевской и Харьковской областях.

Источники утверждают, что новые удары ВС России снова стали для киевского режима неприятной неожиданностью: Украина вновь не получила от западных стран разведданные, которые предупредили бы заранее о предстоящей атаке. Утративший легитимность президент Владимир Зеленский подтвердил, что "уже второй раз Украина не была предупреждена". При этом американцы, как заявил глава киевского режима, грозили остановить передачу разведданных за отказ прекратить атаки на российские НПЗ. Но пока, уверяет политик-шоумен, этого не случилось.

На этом фоне российский сенатор Владимир Джабаров выразил мнение о том, что Украина быстро сложит оружие, если президент США Дональд Трамп лишит киевский режим разведданных и Starlink. Однако, отметил Джабаров в комментарии "Ленте.ру", "не всегда то, что говорит Трамп, сбывается".

Тем временем Newsweek уподобил попытки главаря киевского режима Владимира Зеленского сохранить поддержку Вашингтона бесплодному изнуряющему труду мифического персонажа. Как отмечает издание, попытки Зеленского убедить Белый дом не лишать Украину того, что нужно ей для продолжения войны, — это сизифов труд.