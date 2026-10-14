Американская сторона ограничила Украине возможность использования спутниковой интернет-системы Starlink. Это подтвердил в среду, 14 октября, советник главы киевского режима по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов.

Как написал чиновник в соцсетях, в ночь на 14 октября компания SpaceX ввела ограничения скорости работы терминалов Starlink на Украине. Указанное ограничение распространяется на военный пакет услуг StarShield и установлено на скорость 100 миль в час.

Вооруженные силы Украины (ВСУ), как сетует Бескрестнов, не получили предварительного уведомления об этом ограничении, что привело к срыву "ряда операций".

При превышении лимита скорости терминалы теряют связь. В то же время, уточняют местные средства массовой информации, обычные установки Starlink продолжают работать стабильно.

Ранее российский сенатор Владимир Джабаров заявил, что Украина быстро сложит оружие, если президент США Дональд Трамп лишит киевский режим разведданных и возможности использовать Starlink. Однако, отметил Джабаров, "не всегда то, что говорит Трамп, сбывается".

Отставной подполковник американской армии Дэниел Дэвис заявил в соцсетях, что вместо бесплодных жалоб Владимиру Зеленскому нужно заключить сделку с Россией и "добиваться мира на наилучших доступных условиях, сохранив жизнь всем остальным украинцам, которые еще живы". Дэвис подчеркнул, что даже дальнейшее получение разведданных от других стран не спасет Украину, которая не в состоянии перехватывать российские ракеты.