Потребление алкоголя в России упало до 30-летнего минимума

Потребление алкоголя в России в сентябре упало до 7,47 литра на душу населения — это самый низкий уровень с 1996 года.

По статистическим данным, на которые ссылается РИА Новости, россияне с начала 2026 года сократили употребление спиртного на 0,59 литра в спиртовом эквиваленте.

Москвичи в среднем употребляли 4,39 литра алкоголя, а жители Санкт-Петербурга — 5,83 литра. В Новосибирской области за год было выпито 7,8 литра на человека, в Татарстане — 9,63 литра, а в Свердловской области — 9,84 литра.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко отмечал в сентябре, что снижение потребления алкоголя на 10% отмечается в России в 2026 году,. Как подчеркнул глава Минздрава, "это хороший результат и нам нужно продолжать двигаться дальше".

В рамках борьбы с алкоголизацией населения власти ряда регионов России уже установили постоянные ограничения на торговлю горячительными напитками. Так, в Вологодской области введен "полусухой закон": купить спиртное в будни можно только с 12 до 14 часов, а в выходные и праздники – с 8 до 23 часов.

Глава государства Владимир Путин предлагал вместо запретов бороться с алкоголизацией населения России другими методами. Во время встречи с губернатором Магаданской области президент обратил внимание на высокий уровень потребления алкоголя в регионе и заявил, что связано это с недостаточностью развития социальной инфраструктуры.

Употребление алкоголя вредит здоровью!