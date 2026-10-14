"Еще один шаг туда, к радуге": женившийся на молодой стюардессе Алексей Макаров рассказал о кризисе

Несколько лет назад Алексей Макаров женился на стюардессе по имени Полина. Она на 23 года младше известного актера.

Отметим, что в феврале 2027 года сын актрисы Любови Полищук отметит круглую дату. Алексею Макарову исполнится 55 лет. Вот только сам артист к этой дате относится с грустью. "С каждым годом больше недоумения вызывает этот праздник, день рождения. А что я праздную? Еще один шаг туда, к радуге", - заключил Макаров.

При этом он отметил, что не боится стареть, и признался, что у него были "загоны" после того, как ему исполнилось 40 лет. "В этот момент накрывает всех без исключения. Это кризис. Другое дело, как люди из этого выруливают", - рассуждает артист.

В тот момент, утверждает Алексей Макаров, его спасла любовь. "Я встретил самую лучшую женщину на Земле и женился на ней. Я из этого вырулил", - заявил актер.

В настоящее время супруги заняты строительством собственного дома. Однако дело к финишу не идет. Интересно, что детской комнаты там пока не подразумевается. "Рановато. Всему свое время. Не надо ничего делать заранее. Скажите, пожалуйста, вот мы живем сейчас в такое время, когда ничего ни предугадывать не имеет смысла, ни загадывать, ни какие-то долгосрочные планы строить. Как можно быть уверенными, что там через год я что-то вот дострою или еще чего-то? Обстоятельства сейчас меняются молниеносно", - объяснил Алексей Woman.ru.

Напомним, что Алексей Макаров в разное время строил отношения с разными женщинами. На его счету романы с актрисами Марией Мироновой и Викторией Богатыревой. Последняя, кстати, родила ему дочь Варвару. А также сын Любови Полищук встречался с балериной Ольгой Силаенковой и журналисткой Марией Сперанской. Интересно, что именно Сперанскую Макаров называл своей единственной официальной женой.

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