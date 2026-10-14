Успейте высадить эти необычные луковицы осенью — весной не узнаете свой сад

Чтобы весной ваш сад невероятно цвел и потрясающе пах, некоторые сорта цветов надо успеть посадить уже сейчас. Например, луковичные. Когда они зацветут, вы поймете, насколько правильным был ваш выбор. К тому же за луковичными даже особо ухаживать не придется – эти цветы довольно неприхотливы, но изменят ваши клумбы до неузнаваемости.

Крокус

Если посадите эти луковички до середины осени, то радовать своими цветочками они будут буквально сразу же после того, как растает снег. Лучше всего крокусы сажать не по одному, а группами, на расстоянии около пяти сантиметров друг от друга, не слишком глубоко, но и не на поверхности. Заглубления сантиметров на 10 будет достаточно. Весной это будет настоящий цветочный ковер.

Пушкиния

Эти нежные цветы распускаются уже в апреле. Если посадить их в этом году, то пересаживать надо будет только через пять-шесть лет. В октябре луковицы пушкинии надо высадить в грунт на глубину всего 5-7 сантиметров, а между каждой луковкой должно быть не менее 10 сантиметров. Весной пушкиния станет настоящей звездой вашего сада.

Иридодиктиум

Это великолепные луковичные ирисы могут распуститься в начале марта. Целых две недели они будут наполнять ваш сад невероятным ароматом. Высадить в грунт луковицы надо до холодов, чтобы они успели обжиться. Расстояние между ними в земле должно быть 8-12 сантиметров. Насколько глубоко закапывать, зависит от размера самих луковичек. Маленьким достаточно глубины в 4 сантиметра, тем, что побольше – 8 сантиметров.