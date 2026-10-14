У папы римского Льва XIV обнаружили рак

Папа римский Лев XIV прошел плановую операцию, которая позволила поставить неутешительный диагноз: рак легкого. Об этом сообщила пресс-служба Ватикана.

Врачи планировали в ходе операции обследовать обнаруженное в легком новообразование, гистология подтвердила злокачественность опухоли. У 71-летнего понтифика выявили аденокарциному.

После хирургического вмешательства папа римский пришел в сознание, его перевели из реанимации в обычную палату. Ожидается, что на послеоперационное восстановление уйдет примерно неделя, на этот период все встречи и мероприятия с участием понтифика отменены, сообщает Reuters.

Лев XIV (в миру — Роберт Фрэнсис Превост) занял Святой Престол после кончины в апреле 2025 года Франциска I. С усопшим понтификом прибыли проститься делегации из десятков стран мира. Россию представляла министр культуры Ольга Любимова, а Русскую православную церковь — председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Антоний.

После избрания в мае 2025 года конклавом нового папы римского президент России Владимир Путин направил в Ватикан поздравления и выразил уверенность в том, что конструктивный диалог и взаимодействие, налаженные между Москвой и Святым Престолом, будут и далее развиваться на основе объединяющих нас христианских ценностей.