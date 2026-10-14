МИД сделал заявление после разоблачения японского шпиона: "Мы предупреждали"

Россия прежде не раз предупреждала Японию о недопустимости разведывательной деятельности под прикрытием журналистской работы. На это указала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Чиновница высказалась в эфире радио Sputnik после задержания на Сахалине японского журналиста — ему вменяется шпионаж под прикрытием работы на газету "Хоккайдо Симбун".

Захарова выражала сожаление в связи с тем, что официальный Токио задействует своих корреспондентов в России для сбора информации, пытаясь подорвать безопасность нашего государства. Москва вновь призывает Страну восходящего солнца одуматься и изменить свой подход.

Ранее российское внешнеполитическое ведомство предупреждало: недружественные выпады Токио не останутся без соразмерных контрмер с российской стороны. Ответ Москвы будет ориентирован, в первую очередь, на сферы, представляющие интерес для Японии.

Заместитель российского министра иностранных дел Андрей Руденко подчеркивал, что Россия может быть вынуждена предпринять эффективные компенсирующие меры в целях поддержания должного уровня национальной обороноспособности", если взятый властями Японии курс на ремилитаризацию и антироссийский настрой останется неизменным.