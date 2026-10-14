Кто подорвал "Северные потоки": в Германии начался громкий судебный процесс

Такого внимания прессы Высший земельный суд Гамбурга еще не знал. На процесс аккредитованы более 100 журналистов, в том числе из России и Украины. И потрудиться придется. Только в ближайшие три месяца назначены 24 заседания. Еще несколько дополнительных, если потребуется, пройдут в феврале будущего года.

Йоахим Вебер, эксперт по вопросам безопасности Центра передовых исследований в области безопасности, стратегии и интеграции при Боннском университете: "Цель судебного разбирательства - установить виновника инцидента. Все доказательства совершенно четко указывают на то, что газопроводы "Северный поток" взорвала Украина, а не россияне, на которых изначально пытались возложить вину. И это крайне взрывоопасная ситуация с политической точки зрения, поскольку Германия является одним из ближайших союзников Украины, оказывая ей масштабную поддержку".

Главный фигурант дела - гражданин Украины Сергей Кузнецов. По версии Генпрокуратуры ФРГ, именно он руководил диверсионной группой, которая готовила подрыв "Северных потоков" по поручению госструктур Украины. Кузнецова задержали в августе 2025 года в Италии и выдали германской стороне. Еще одного украинца недавно задержали в Хорватии. Следствие полагает, что диверсанты по поддельным документам арендовали у одной из немецких фирм парусную яхту и на ней доставили взрывчатку к "Северным потокам". Среди предъявленных обвинений - соучастие в военных преступлениях путем нападения на гражданскую инфраструктуру.

Беспрецедентные разрушения двух ниток "Северного потока-1" и одной нитки еще не введенного в эксплуатацию "Северного потока-2" произошли 26 сентября 2022 года. Это стало крупнейшим актом саботажа европейских энергетических объектов со времён Второй мировой войны. Привело к серьезным экологическим, экономическим и политическим последствиям. Буквально через считанные часы после взрывов последовали обвинения в адрес России. Особенно усердствовали немецкие СМИ, в частности издание Bild: "Согласно имеющейся информации, в настоящее время в совершении диверсии подозревается российская военная разведка ГРУ, 561 бригада морской пехоты которой - подводное диверсионное подразделение. Они обучены атакам на больших глубинах, а также оснащены подводными беспилотниками".

Здравомыслящим политикам и обывателям вся абсурдность обвинений была очевидна сразу. Ведь против строительства еще первой очереди газопровода, который был запущен в 2011 году, изначально была Украина. Выторговывая для себя льготные цены на российский газ, боялась потерять доходы от транзита топлива через свою территорию. А при строительстве "Северного потока-2" главными критиками проекта стали уже США. Прежде всего, Вашингтону было выгодно навязать Европе свой дорогой СПГ. И чем сильнее накалялась обстановка вокруг Украины, тем жестче становилась риторика.

Общеизвестно, что Балтику США контролируют давно и плотно. Еще летом 2022 года в ее акватории проходили учения НАТО, где американские водолазы оттачивали навыки проведения операций. Есть в распоряжении ВМС США и необходимое для столь серьезной диверсии уникальное оборудование. Эти и множество других фактов изложил в свое расследовании американский журналист Сеймур Херш в феврале 2023 года. Но в тренде западной политики, слово ему предоставила лишь немецкая Berliner Zeitung: "Байден приказал взорвать газопроводы с целью оказать давление на Западную Европу, чтобы она не прекратила поддержку США в войне на Украине. Война шла не очень хорошо для Запада, и они боялись приближающейся зимы. США были очень обеспокоены, что Германия отменит санкции из-за холодной зимы".

В сентябре 2022 года Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело о совершении акта международного терроризма. Российская сторона неоднократно предлагала свое участие в расследовании, но допущена так и не была. Теперь, четыре года спустя, Германия намерена вынести свой вердикт.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: "Мы ожидаем объективности, мы ожидаем объявления вердикта. И мы ожидаем, конечно же, что будут названы исполнители вместе с заказчиками. Это было бы очень важно. Думаю, что ни у кого не вызывает сомнения, кто это на самом деле".

На Западе подрыв "Северных потоков" все еще называют "загадочной диверсией", тогда как во всем остальном мире уже давно - "беспрецедентным терактом". И совершенно очевидно, что суд над предполагаемым исполнителем - лишь самая вершина айсберга. Хватит ли у немецкого правосудия воли и мужества растопить его основание - большой вопрос.