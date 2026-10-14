Служба по контракту: войска беспилотных систем пользуются особой популярностью

В подмосковном пункте отбора добровольцев принимают ежедневно. С каждым работают лично. В первую очередь инструкторы интересуются, на какую специальность хочет пойти кандидат и какими знаниями и навыками он обладает.

Никита Захаров, инструктор пункта отбора на военную службу: "Каждый день к нам приезжают люди разных возрастов, разных профессий. Мы с ними беседуем, спрашиваем, чем они занимались, кем работали, на кого учились. Исходя из этого, подбираем для них определенные части".

Сейчас у кандидатов особенно востребованы подразделения беспилотной авиации. Среди пришедших много и тех, кто уже управлял дронами на гражданке или понимает, как они устроены. Однако в боевых условиях множество нюансов. Их кандидаты уже будут изучать после подписания контракта в учебном центре.

Илья Громов, кандидат на военную службу по контракту: "Так как на гражданке у меня было хобби заниматься аэросъемкой, я в принципе понимаю, что это такое. Теперь появилась возможность получить эту профессию".

Большой интерес к службе по контракту и в регионах России. В Ростовской области в пункт отбора люди приходят с самого утра. Широкий интерес к спецконтракту в войска БПС. Туда сейчас принимают молодых людей до 35 лет с подходящей категорией по состоянию здоровья.

Александр Обоев, кандидат на военную службу по контракту: "Я выбрал беспилотную систему, потому что мне было интересно развиваться вообще в технологиях. Мне интересна вообще вся структура, что как происходит, как правильно управлять, как правильно вести подачу".

Военнослужащим положена разносторонняя поддержка – и финансовая, и социальная. При заключении контракта выплачивают единовременно: от президента – 400 тысяч рублей, плюс региональную сумму. В Москве дополнительно дают 1,9 млн рублей.

После оформления документов и первичного ознакомления с военным делом в пунктах отбора каждого бойца направляют в учебные центры. Затем на полигонах в разных регионах страны те, кто заключил первый контракт, осваивают армейскую тактическую стрельбу.

Ярослав, военнослужащий ВВО: "Учимся взаимодействовать с товарищем, сопровождать друг друга звуковыми сигналами, учимся сплоченности".

Боевое слаживание занимает от месяца до двух. Затем – практика в тыловых центрах уже в зоне СВО. Там обстановка максимально приближена к реальным боевым действиям.