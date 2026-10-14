Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение 9-летнего Ильи

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают сбор средств на лечение 9-летнего Ильи Ручкина. Его историю мы рассказывали накануне.

За прошедшие сутки удалось собрать более трех миллионов рублей. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог. Но требуется ещё 2 миллиона 289 тысяч.

У мальчика смертельный и очень страшный диагноз - прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшенна, которая стремительно разрушает мышцы ребёнка. Илья с трудом говорит и двигается, и вскоре может оказаться в инвалидном кресле, если болезнь не лечить. Сердце и легкие тоже перестанут работать, и тогда мальчик умрет.

Илье срочно необходим очень дорогой препарат, не зарегистрированный в нашей стране. Семья, вынужденная оставить дом в Донецке, и так потеряла почти все. Родители просят не проходить мимо их беды.

Мы продолжаем помогать Илье все вместе. Сделать доброе дело просто: достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить!

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810638040005611

Банк получателя платежа: ПАО Сбербанк г. Москва

БИК: 044525225

К/счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: помощь на лечение Ильи Ручина, программа 2666