Собянин рассказал о масштабном перезапуске Киностудии Горького

За три года модернизации площадь действующих павильонов Киностудии Горького увеличилась более чем в десять раз. Как рассказал в своем блоге мэр Сергей Собянин, еще совсем недавно исторические корпуса нуждались в серьезном ремонте, часть зданий находилась в предаварийном состоянии. Сегодня здесь снова снимают кино и открывают современные павильоны.

В Валдайском проезде появился новый производственный комплекс, а на улице Сергея Эйзенштейна продолжается обновление исторической площадки. За год оцифровано более пяти тысяч архивных негативов, редких фотографий и документов.

Благодаря обновлению киностудии увеличилось количество фильмов, которые она выпускает. За три года сняли около 20 проектов, в работе сейчас - еще 20 картин.