Москва призвала Токио одуматься после задержания японского журналиста-шпиона

Москва неоднократно предупреждала Токио о недопустимости шпионажа под прикрытием работы в СМИ. Так официальный представитель нашего МИД Мария Захарова прокомментировала задержание японского журналиста в Южно-Сахалинске, которое произошло накануне.

ФСБ установила, что корреспондент бюро газеты "Хоккайдо Симбун" действовал в интересах одной из японских спецслужб. Мужчина собирал и хранил секретные сведения, которые имеют отношение к обороноспособности и безопасности нашей страны. В частности, агент шпионил за бойцами СВО из числа жителей Курильских островов.

Лефортовский районный суд Москвы заключил журналиста под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России: "Попытки Токио задействовать своих корреспондентов, находящихся в России и имеющих статус иностранных журналистов, для сбора информации в целях подрыва безопасности нашего государства вызывают сожаление. Не можем не указать на то, что это не единичный случай. Вынуждены отметить, что произошедшее станет дополнительным фактором, омрачающим атмосферу российско-японских связей. В очередной раз призываем официальный Токио одуматься и изменить свой подход, отказавшись от враждебных шагов в отношении России".