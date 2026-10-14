Подруга просит молиться за попавшую в реанимацию Федосееву-Шукшину

Сегодня, 14 октября, стало известно о госпитализации актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной. Якобы артистку спасают медики в реанимации. О том, что случилось с артисткой, сообщила ее подруга, адвокат Юлия Вербицкая-Линник.

"Сейчас ситуацию пытаются стабилизировать врачи, ей проводят все необходимые процедуры. Младшая дочь Лидии Николаевны Ольга рядом. Практически неотступно. Она бережет маму, как хрустальную вазу. Сейчас нужно, прежде всего, охранять покой нашей звезды, а верующим – молиться за ее стабилизацию и выздоровление", - рассказала приятельница актрисы "МК".

Она отметила, что в последнее время Лидия Федосеева-Шукшина находилась дома. Время от времени ее посещали поклонники. "Буквально пару недель назад одна из иногородних поклонниц приехала с цветами. Ольга передала маме и букет и лучшие пожелания. Такое внимание и осознание, что ее любят тысячи людей Лидию Николаевну радует, дает силы жить и преодолевать недуги", - отметила женщина.

Напомним, что у Федосеевой-Шукшиной большая семья: помимо дочерей Марии и Ольги от Василия Шукшина есть и старшая дочь Анастасия от первого брака с Вячеславом Ворониным. Кроме того, много внуков и даже имеется минимум один правнук.

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