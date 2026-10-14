Алена Савкина показала полтора месяца борьбы с раком: самый тяжелый момент сняли на камеру

Алена Савкина на прошлой неделе сообщила шокирующие новости — она борется с раком. Болезнь обнаружили на последней, четвертой стадии.

Звезда "Дома-2" не хотела публично рассказывать о своей борьбе, но в итоге решилась на откровение. Рапунцель-младшая показала на видео, через что ей пришлось пройти за последние месяцы. Экс-участница телестройки опубликовала кадры из онкобольницы: капельницы, процедуры, слезы, выпадение волос и самый болезненный для Алены момент — бритье головы.

Савкина рыдала навзрыд, когда ее волосы начали выпадать после химиотерапии. Звезде реалити пришлось сбрить пышные локоны, которые были ее визитной карточкой, за них Алену прозвали Рапунцель-младшей, ее сестра Ольга, первой появившаяся на "Доме-2", прославилась под псевдонимом Рапунцель.

В своем блоге Савкина рассказала, что перенесла два курса высокодозной химиотерапии, пневмонию, несколько переливаний крови, была подключена к кислороду, а также прошла процедуру сбора стволовых клеток.

"Сейчас уже 1,5 месяца, как моя земля ушла из-под ног. 1,5 месяца как я лежу под капельницами, прошла 2 курса высокодозной химии", — поделилась Савкина.

По словам Алены, пережить лечение ей помогает семья и близкие люди. "Этот путь невероятно тяжелый. Бывают дни, когда кажется, что сил больше нет, и единственное, что хочется, — просто спрятаться от всего", — призналась она.

Многодетная мама не скрывает, что болезнь сильно изменила ее привычную жизнь, однако сдаваться она не намерена. "Я знаю, что я буду жить, мечтать, что я справлюсь, дойду обязательно до победы", — заявила Савкина.

Отдельно Алена попросила поклонников не верить блогерам, которые собирают деньги ей на лечение. "Сборы я не делала никакие, никого не просила их делать", — предупредила она.