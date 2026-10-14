Игорь Крутой раскритиковал парня дочери: "На год старше ее, что-то зарабатывает там"

Игорь Крутой внезапно разоткровенничался. Известный композитор сообщил о переменах в личной жизни младшей дочери Александры, с которой буквально пылинки сдувает. У нее появился парень, вот только он не понравился именитому продюсеру.

В последнее время артист предпочитает вести закрытый образ жизни. Игорь Крутой крайне редко посещает светские мероприятия, нечасто снимается на телевидении и дает интервью. В основном продюсер занят работой, однако каждую свободную минуту предпочитает проводить с семьей и близкими людьми.

Не секрет, что у Игоря Крутого много родственников. Так, от первой жены Елены у композитора взрослый сын Николай. А от второй супруги Ольги имеется дочь Александра. Своей дочкой он считает и старшую наследницу супруги Викторию. Кроме того, недавно стало известно, что у Игоря Крутого есть внебрачный сын Яков. Композитор гордится не только своими детьми, но и внуками.

Однако не всегда близкие радуют продюсера. Так, Игорь Крутой дал понять, что недоволен выбором младшей дочери Александры. Он раскритиковал ее парня. "Парень есть, мне не нравится, не нравится. Я не думаю, что она в итоге будет слушать меня. Он мне не по душе. На год старше ее, что-то зарабатывает там", - сообщил Крутой "Звездачу".

Делиться подробностями он не стал. Известно, что младшая дочь прославленного композитора с детства живет в Америке. Она ведет непубличный образ жизни. С отцом Саша очень близка. Игорь Крутой регулярно посвящает ей самые трогательные сообщения и поздравления.

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