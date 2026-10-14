Индия с первых лет обретения независимости поддерживала хорошие отношения с Россией — эти связи оставались стабильными. Об этом напомнил в среду, 14 октября, министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар.

Как подчеркнул дипломат, при всех изменениях в мире отношения Нью-Дели с Москвой, которые создавались в течение 75-80 лет, остаются неизменными, способствуя улучшению баланса сил и общего статус-кво в Азии.

Джайшанкар заявил, что "мы считаем это хорошим знаком," тем более что Индия становится для России подлинным партнером по мере углубления и расширения отношений Москвы со странами Азии, сообщает ТАСС.

В ходе сентябрьской поездки в Индию президент России Владимир Путин и глава индийского правительства Нарендра Моди продемонстрировали миру взаимоуважение и теплые отношения. На Деловой форум политики поехали в одном лимузине. Как отметили журналисты, "автомобильная дипломатия" — это излюбленный способ общения двух лидеров.

Поздравляя Моди с днем рождения, российский лидер высказался про особо привилегированное стратегическое партнерство между Индией и Россией, а также отдал должное необычайной политической мудрости и дальновидности премьер-министра Индии.