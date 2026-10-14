Россиянам объяснили, за какие комментарии к переводу банк заблокирует карту

Шутливые комментарии под денежными переводами могут обернуться для участников транзакции неприятностями. Об этом предупредила магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили.

Как подчеркнула юрист, кредитно-финансовые организации не раскрывают полные списки стоп-слов для денежных переводов — каждый банк настраивает алгоритмы оценки операций на соответствие "антиотмывочному" законодательству индивидуально.

Хотя единого перечня опасных формулировок, которых следует избегать в комментариях к переводам нет, всё же общие принципы понятны. Валишвили отметила, что очевидное табу — слова вроде "взятка", "откат" или "в общак".

Формулировки "за маникюр", "за коммуналку" или "по договору" сами по себе не запрещены, но в сочетании с частыми и систематическими поступлениями от разных лиц или фиксированной суммой они формируют подозрительный паттерн для систем, распознающих потенциальные нарушения закона.

Безопаснее всего, рассказала эксперт агентству "Прайм", вообще не заполнять строку комментария при переводе. Если же операция имеет юридическое значение, рекомендуется вносить реквизиты соответствующего документа с пояснением, например, "Оплата долга по договору займа № 5 от 10.01.2026".

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