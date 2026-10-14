Собянин: Завершено комплексное благоустройство шоссе Энтузиастов

В Москве завершены работы по комплексному благоустройству шоссе Энтузиастов — одной из ключевых вылетных магистралей столицы. Обновленная территория стала более комфортной и современной для жителей районов Перово, Новогиреево, Ивановское, Соколиная Гора и Лефортово. Протяженность благоустроенного участка составила 8,6 километра при общей площади почти 60 гектаров.



О масштабных изменениях сообщил Мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере "Макс". По словам мэра, основной задачей стало повышение функциональности пространства и оптимизация транспортных потоков. В ходе реализации проекта специалисты убрали под землю свыше 40 километров линий электропередачи, проложили дополнительную систему водостоков и многое другое.



Масштабное обновление затронуло дорожную инфраструктуру и освещение. Общая площадь обновленного покрытия тротуаров и проезжей части превысила 450 тысяч квадратных метров. Для повышения безопасности дорожного движения установлено 580 современных энергосберегающих фонарей и уличных торшеров. Особое внимание уделили пешеходным переходам: на них смонтировали 42 опоры контрастного освещения, делающие "зебру" и пешеходов заметнее в темное время суток.



Существенные изменения произошли в организации работы наземного городского транспорта. Вдоль трамвайной линии обустроены приподнятые посадочные платформы с удобными павильонами. На магистрали введут два участка выделенных полос, которые будут использоваться 11 маршрутами автобусов и электробусов, что позволит значительно сократить время в пути для пассажиров.



Благоустройство коснулось и зоны отдыха горожан. На территории разместили свыше 250 малых архитектурных форм, включая скамейки, уличные кресла, качели и урны. Было разбито более 165 тысяч квадратных метров газона, а в осенний период планируется высадка свыше 800 крупномерных деревьев.



Обновление затронуло локальные общественные пространства. Приведены в порядок три сквера. Там отремонтировали дорожки, установили скамейки и фонари.

Параллельно с благоустройством продолжается капитальная реконструкция расположенных на шоссе путепроводов: Горбатого, Владимирского и Дангауэровского. Проект включает замену балок пролетных строений, устройство нового мостового полотна, переустройство сетей связи и электроснабжения, а также ремонт трамвайных путей.