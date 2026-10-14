Как живет Марина Африкантова после развода с изменником-Капаклы: мечтает о детях и больше никому не верит

Звезде "Дома-2" Марине Африкантовой 14 октября исполнилось 39 лет. Еще до шоу она была известна в модельных кругах — участвовала в конкурсах красоты. В 2012-м Марина прошла отбор на "Мисс Москва", а в 2014-м удостоилась Гран-при на World Russian Beauty в Нью-Йорке.

На одном из конкурсов красоты Африкантова и получила приглашение пройти кастинг на "Дом-2". На реалити после череды неудачных романов Марина начала строить отношения с Андреем Чуевым. Дело шло к свадьбе, но жених очень сильно обидел блондинку, череда скандалов привела к разрыву.

А в июле 2017-го на шоу пришел 18-летний Роман Капаклы. Парень заявил, что будет добиваться сердца Африкантовой, 11-летняя разница в возрасте его не пугала. В итоге Рома смог покорить Марину. Уже меньше чем через год влюбленные участвовали в конкурсе "Свадьба на миллион", где в итоге победили Татьяна Мусульбес и Виктор Литвинов. Африкантова и Капаклы так огорчились, что не стали делать пышный банкет — пара просто оформила брак в загсе Красногорска.

Интересно, что мама Марины Татьяна Владимировна была против этого союза, считая Романа ненадежным партнером, который, возможно, просто хочет зацепиться за москвичку. Позднее Татьяна Владимировна приняла зятя, но то и дела высказывала претензии.

В 2020-м супруги покинули "Дом-2", поблагодарив создателей проекта за предоставленные возможности. "Мы с Мариной не боимся расстаться — если бы мы жили бы по какому-то определенному принципу, опирались на какой-либо сценарий, то могли бы переживать, что он вдруг пойдет не по плану. А у нас все искренне, мы не думаем о плохом", — заявил тогда Капаклы.

В 2022 году Роман один улетел в Дубай. Марина несколько месяцев жила в Москве, а потом все-таки присоединилась к мужу. Но уже тогда поползли слухи о разладе в паре. А в 2023-м грянул скандал.

Марина, прядя на празднование дня рождения Иры Пинчук, застала мужа в кровати с подругой Таней Мусульбес. До этого, как призналась сама Африкантова, она однажды подслушала, как Капаклы в телефонном разговоре признался другу, что испытывает влечение к общей знакомой.

"Ирочка бегала за мной, когда я приехала на ее день рождения, и первая говорила, что мне нужен другой мужчина, а Роме — другая женщина, видимо, Таня. Расчищала дорожку для подруги, чтобы отдыхать парами. Спасибо, Ир, ты за семейные ценности!" — негодовала тогда Марина.

У Капаклы была другая версия. Мужчина уверял, что с женой расстался еще до Нового года, и якобы Марина приняла его решение, мол, они жили последние полгода просто как соседи. Также Роман уверял, что интима с Татьяной у него не было — только флирт.

В итоге Марина подала на развод и опубликовала в Сети откровенную переписку мужа с Мусульбес, где соперница присылала ему фото без одежды. На Романа и Татьяну посыпался хейт, но они выдержали это испытание и до сих пор вместе, растят дочь.

Африкантова же долго восстанавливалась после двойного предательства. Сейчас Марина много путешествует, только за эту осень она побывала в Таиланде, съездила в блогерский тур в Китай, а день рождения встречает в Дубае.

Но мечтает Африкантова не о дорогих отелях и бесконечных переездах. Девушка готова еще раз попытаться создать семью. Она хочет ребенка, на своей странице в соцсети звезда "Дома-2" публикует "беременные" фото, генерированные при помощи ИИ.

Блондинка призналась, что уже несколько месяцев ее сердце занято. Правда, представить своего мужчину публике Марина пока не готова. После нескольких лет жизни на реалити и столь громкого развода, она осознала, что счастье любит тишину. Кроме того, теперь Африкантова не верит никому на слово, Марина оценивает и подруг, и мужчин по их поступкам.