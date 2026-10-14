Ударные реактивные беспилотники "Герань" вывели из строя еще ряд объектов на Украине. Об этом рассказали в среду, 14 октября, в Министерстве обороны России.

Как уточнило ведомство в своем "Макс"-канале, дроноводы бригады "Варяг" войск беспилотных систем Вооруженных сил России точными прилетами уничтожили цеха завода "КСМ Протек" под Киевом, электроподстанцию в Вышгороде и радиолокатор СТ-68.

Кроме того, российские бойцы разнесли логистический центр и сожгли локомотив прямо на железнодорожном перегоне.

После этого киевские паблики пишут, что в украинской столице вновь перестали работать все ветки метрополитена.

Украинские средства массовой информации и власти подтверждают: удары ВС России по Киеву в ночь на 14 октября оказались для ВСУ неожиданностью, поскольку западные спонсоры, вопреки устоявшейся практике, не снабдили укронацистов разведданными о готовящихся атаках.

Недовольство этим высказал и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. В соцсетях он разразился угрозами в адрес владельца компании SpaceX Илона Маска, обвинив его в ограничении доступа ВСУ к спутниковой системе Starlink. Как заявил Сикорский, Европа следит за действиями бизнесмена: "Эй, Илон, большой человек, ты снова играешь в политику со своими продуктами?"