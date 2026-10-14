Военнослужащие стран, входящих в Североатлантический альянс, присутствуют на Украине с 2022 года. Об этом рассказал в среду, 14 октября, министр обороны Эстонии Мартин Херем.

Как заявил политик, он лично в июле 2022 года "был на передовой в эстонской военной форме", поскольку в то время командовал силами обороны Эстонии: "Мы здесь, мы присутствуем".

Однако, заверил Херем в интервью украинским средствам массовой информации, натовские военные не принимают прямого участия в боях против России: "Мы учимся на вашем опыте, но не берем в руки оружие, не управляем радарами или чем-то подобным" (цитаты по РИА Новости).

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что наша страна проводит специальную военную операцию, чтобы помешать появлению на Украине западных войск. Гипотетическое размещение на Украине военных контингентов Евросоюза и НАТО, о котором неоднократно говорили на высшем уровне в западных странах, абсолютно неприемлемо для России.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко предупреждал, что чем более открыто в НАТО заявляют цель нанесения стратегического поражения нашему государству, тем выше шанс на переход противостояния в самую жесткую фазу.