"Меня это пугает и отталкивает": Максим Матвеев рассказал об обмане

Максим Матвеев считается одним из самых привлекательных и востребованных отечественных актеров. Его график расписан на недели вперед, у него множество предложений, к которым он подходит очень избирательно.

Так, скоро выйдет в прокат новый фильм с Максимом Матвеевым, в котором он исполнил роль пранкера. Актер рассказал, что оттачивал образ благодаря различным интернет-ресурсам, на которых можно понаблюдать и послушать самые известные пранки с известными и неизвестными людьми, а также читал книгу Лексуса и Вована, одних из самых известных в России пранкеров.

Сам Максим Матвеев признался, что неоднозначно относится к людям этой профессии. "Я не могу расположиться к ним как к условным Робин Гудам, потому что в этом есть не совсем правильная природа человеческого поступка. И меня это пугает и отталкивает, потому что все равно это построено на том, с чем мы все вместе сталкиваемся в реальной жизни", - высказался актер.

Он отметил, что минимум раз в неделю сам получает звонки от телефонных мошенников. Максим Матвеев выразил надежду, что фильм заставит задуматься о природе таких людей как пранкеры, передает Teleprogramma.org. "Нам, всему обществу, нужно понять, почему люди этим занимаются, что их толкает на подобные поступки", - заключил артист.

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