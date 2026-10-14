Владимир Путин проведет "очень важное" совещание по кибербезопасности

Российский лидер Владимир Путин в среду, 14 октября, проведет очень важное совещание по кибербезопасности. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как подчеркнул представитель Кремля, президент "уделит много времени вопросам кибербезопасности, вопросам повышения информационной безопасности", причем совещание будет "очень важным и весьма представительным".

Владимир Путин предварит мероприятие открытым вступительным словом, а затем совещание закроют для журналистов. Участники обсуждения представят доклады о готовности ключевых секторов экономики к угрозам информационной безопасности и мерах по ее повышению, цитирует Пескова "Интерфакс".

Ранее замсекретаря Совета безопасности России Олег Храмов подчеркивал, что ситуация в сфере международной информационной безопасности вызывает все большую озабоченность. Страны Запада стремятся навязать миру выгодные им правила в этой области и рассчитывают подогнать правовое обоснование под любые свои действия.

Кибербезопасность подразумевает не только работу компетентных органов, но и созидательную активность граждан. Министерство цифрового развития подготовило обучающие видеоролики с рекомендациями, направленными на повышение цифровой грамотности и безопасного поведения в сети. Ролики будут полезны как для начинающих пользователей, так и для тех, кто уже активно использует цифровые технологии в своей повседневной жизни.