Кремль неоднозначно высказался об ограничении Starlink Украине

Администрации президента России известно об ограничении украинским военным применения спутниковой системы Starlink лишь из средств массовой информации. Об этом рассказал в среду, 13 октября, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По мнению официального представителя Кремля, было бы лучше, если "такие блестящие технологии" вообще не будут задействованы в военных целях.

Песков напомнил, что "технологии искусственного интеллекта несут много добра, несут много выгоды, повышают эффективность", но в то же время остро стоит проблема так называемой вепонизации искусственного интеллекта — применения высоких технологий в качестве оружия, сообщает ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова поймала на слове бизнесмена Илона Маска, когда тот раскритиковал политиков за роскошную жизнь на фоне боевых действий. Чиновница предложила бизнесмену "развить мысль и предложить отвести Starlink", чтобы "люди не умирали".

Тем временем министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский разразился угрозами в адрес владельца компании SpaceX Илона Маска, обвинив его в ограничении доступа ВСУ к спутниковой системе Starlink. Как заявил Сикорский, Европа следит за действиями бизнесмена: "Эй, Илон, большой человек, ты снова играешь в политику со своими продуктами?"